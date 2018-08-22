مشهد إنساني بعدسة “المواطن”.. الأمن يساعد حاجًّا نيجيريًّا أنهكه التعب

بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

وثقت عدسة “المواطن” لقطات إنسانية على جنبات مخيمات مشعر منى، لرجلين في الدوريات الأمنية يريحان حاجًّا طاعنًا في السن نيجيري الجنسية.

وكان المشهد الذي رصده مراسل “المواطن” عن قرب باهتمام يجسد ابنين يحرسان والدهما الحاج ويهتمان لسلامته.

وكان الحاج الإفريقي قد أنهكه التعب بعد رميه للجمرات وسقط بالقرب من رجلي الأمن اللذين فزعا لمساعدته وتخفيف ألمه وإبلاغهما فورًا للإسعاف، وتقديم الطعام والمياه الباردة.