مشهد صادم.. أم تضع طفلها على قضبان قطار لالتقاط صورة

المواطن - متابعة

أظهرت صورة صادمة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمًّا تضع طفلها على قضبان سكة حديد لالتقاط صورة.

وقع الحادث في مدينة فريمانتل الأسترالية، وظهر الطفل جالسًا على القضبان بينما والدته تلتقط صورة مع شخص آخر. على بعد أمتار قليلة، شوهد شخص يقف بجانب عربة يفترض أنها عربة الطفل.

في الوقت الذي سارع فيه بعض المستخدمين إلى انتقاد الأم بسبب تهورها، دافع آخرون زاعمين أن الطفل ليس في خطر، حيث لم تعد المسارات قيد الاستخدام.

ووفقًا لهيئة النقل العام، يعد التقاط الصور على مسارات القطارات في أستراليا غير قانوني ويعتبر تعديًا على ممتلكات الغير.