مشهد مؤثر.. ⁧‫الحج‬⁩ يجمع شقيقين سوريين افترقا منذ 7 سنوات

‏المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

في مشهد مؤثر، جمع ⁧‫الحج‬ بين شقيقين سوريين افترقا منذ 7 سنوات بسبب الحرب بعد أن هاجر أحدهما إلى الأردن.

‏وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شقيقين سوريين التقيا في مكة المكرمة، بعد فراق دام أكثر من سبع سنوات حيث كان أحدهما يعيش في سوريا والآخر في الأردن والتقيا في مكة.

ولم يتمالك الأخوان من نفسيهما حيث احتضنا بعضهما البعض في مشهد مؤثر أبكى كل من شاهده.