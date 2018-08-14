مصادرة ١٥٥ رأسًا من الأغنام وإزالة حظائر مخالفة بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

نفذت بلدية المعابدة الفرعية حملة إزالة حظائر عشوائية للأغنام بحي وادي جليل بمكة المكرمة وضبطت العديد من المخالفات الصحية والبيئية بالموقع الموجود داخل نطاق الأحياء السكنية وتمت مصادرة ١٥٥ رأساً من الأغنام .

وفور الانتهاء من عملية المصادرة نظمت بلدية المعابدة حملة تم خلالها إزالة التجاوزات والتعديات المخالفة للحظائر والبالغ عددها ١٠٠ حظيرة والتي يحتوي بعضها على سكن للعمالة الوافدة بطريقة مخالفة.

أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد أحمد بصفر مبيناً أنه تم ملاحظة وجود تعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة وقامت اللجنة المكلفة من البلدية الفرعية وإدارة الدعم والإسناد بأمانة العاصمة المقدسة وبعض الجهات الحكومية بالبدء بأعمال المصادرات والإزالة بمشاركة رئيس قسم مراقبة البناء رامي البيشي ورئيس قسم رخص المهن المكلف عضو لجنة الإمارة للذبح العشوائي حسن الصبياني وناصر الحنيطي.

وأكد المهندس بصفر أن البلدية ستواصل مهامها الرقابية للقضاء على أي تعد ولن تتهاون في إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام .