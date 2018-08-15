مصادر “المواطن” : القبض على شخص بزي رسمي سرق مبلغا من كاشير محل بتندحة

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

علمت ( المواطن ) من مصادرها أن شرطة خميس مشيط تمكنت من القبض وفي وقت وجيز على أحد الأشخاص يرتدي زيا رسميا بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي من كاشير محل تجاري بمركز تندحة أمس.

وكان مقطع فيديو متداول لجهاز التسجيل لكاميرات قد أظهر شخصا بالزي الرسمي استغل عدم تواجد الكاشير بموقعه قرب صندوق المحاسبة وبدأ بتجربة نظارة ولبسها ثم قام بفتح درج صندوق الكاشير وسحب مبلغ مالي ثم غادر المكان واتجه إلى سيارة كانت تتزود بالوقود حسب ما أظهره المقطع.

وأوضحت المعلومات أنه تم رصده من خلال كاميرات المحل واخذ رقم اللوحة وتم البلاغ للجهات الأمنية التي تمكنت وفي وقت وجيز من القبض عليه.