مصادر “المواطن”: النصر يرفع عرضه النهائي إلى 18 مليون دولار لحسم صفقة ليما الوصل

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة أنه في هذه اللحظات يعقد رئيس نادي النصر سعود آل سويلم اجتماعاً حاسماً مع إدارة الوصل الإماراتي للتفاوض بشأن انتقال البرازيلي فابيو دي ليما نجم الوصل.

ويتسلح آل سويلم بموافقة النجم البرازيلي للانتقال لصفوف النصر، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بشأن حصة الوصل من الانتقال.

يُذكر أن النصر سبق له طلب البرازيلي ليما بنظام الإعارة قبل شهرين، لكن إدارة الوصل ردّت بالرفض مفضلة أنها في حال الاستغناء عن اللاعب سيكون عبر صفقة انتقال.

ووصل الرقم النصراوي المعروض من قبل سعود آل سويلم إلى 18 مليون دولار ، معتبرة أن هذا الرقم هو العرض النهائي .