مصادر تكشف موعد طرح هواتف آيفون المقبلة

المواطن - متابعة

أكد تقرير ألماني أن هواتف آيفون لعام 2018 يمكنها أن تصبح متاحة للطلب من متاجر أبل في يوم الجمعة 14 سبتمبر.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي سيعقد فيه حدث إطلاق iPhone السنوي من أبل الشهر المقبل، فعادةً ما يُعقد الحدث خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، لذا سيكون من المنتظر أن تبدأ الطلبات المسبقة بعد ذلك بوقت قصير، إذ قيل لشركات الاتصالات الألمانية أن تبدأ التخطيط لبدء الحصول على الأوامر المسبقة للحصول على الهاتف في 14 سبتمبر.

ورغم ذلك لم يعلن عملاق التكنولوجيا بعدُ عن موعد مؤتمره في سبتمبر، ففي العام الماضي أطلقت شركة أبل iPhone 8/8 Plus وiPhone X في 12 سبتمبر، مع بدء الطلبات المسبقة في 15 سبتمبر.

ويعتقد الكثيرون أن شركة أبل ستطلق ثلاثة هواتف آيفون جديدة في الخريف، طراز 5.8 بوصة، وiPhone 6.1 بوصة، وإصدار 6.5 بوصة.