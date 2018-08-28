مصارعة المحترفين WWE تكشف موعد عودتها للمملكة مجددًا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف مسؤول في اتحاد مصارعة المحترفين WWE، أن منافساته ستعود إلى المملكة مجددًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد أن حصلت على فرصة إقامة عرضها في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحسب ما جاء في موقع ريسلينغ كالتشر المعنيّ بتغطية شؤون مصارعة المحترفين، فإن ديف ميلتزر المسؤول في اتحاد مصارعة المحترفين، أكد أن منافسات WWE تخطط في الوقت الحالي للعودة إلى المملكة في 2 نوفمبر، وذلك وفقًا للموعد الذي تم الاتفاق عليه مع هيئة الرياضة بالمملكة.

ويأتي ذلك ضمن الشراكة التي عقدتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ خلال الأشهر الماضية مع اتحاد مصارعة المحترفين WWE، وهو ما كان السبب في إقامة أحد عروضها في الرياض.

وأقامت WWE عرض أعظم رويال رامبل في التاريخ على الأراضي السعودية، وذلك في 27 من أبريل الماضي، وذلك بدون مشاركة المصارعات في منافساته.

وحسب ما جاء في الموقع المعني بشؤون المصارعة، فإن المشاركة النسائية لا تزال مستبعدة من أي عروض محتملة في المملكة خلال الفترة المقبلة.

اهتمام وسائل الإعلام العالمية بمنافسات WWE يرتكز بشكل رئيسي على الطابع المتفرد لتلك المسابقات في المملكة، خاصة وأن البلاد تشهد في الوقت الحالي انفتاحًا كبيرًا على العام وصناعات الترفيه المختلفة، بالنمط الذي يتناسب مع الطابع الأخلاقي والديني للبلاد.

WWE حشدت نجومها في أبريل الماضي بالمملكة لإقامة منافستها في أعظم منافسات الرويال رامبل، حيث شارك لأول مرة 50 مصارعاً وبطلاً عالمياً، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث في أي منافسة لرويال رامبل.

وضم هذا العدد الضخم من الأبطال والمصارعين أشهر أعلام عروض WWE، والذين جمعتهم مواجهات مباشرة مثل جون سينا وتريبل إتش، بالإضافة إلى مباراة أخرى جمعت بين أندر تيكر وكريس جيركو في مواجهة النعش، ومواجهة أخرى بين بروك ليسنار ضد رومان يجنز في مباراة القفص الحديدي.