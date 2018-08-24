مصرع أحد مؤسسي ميليشيا الحوثي في صعدة

المواطن - واس

لقي قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية مصرعه في مواجهات مع الجيش ‏اليمني، في منطقة مران، الواقعة على الجنوب ‏الغربي من محافظة صعدة.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن القيادي في ‏الميليشيا المدعو علي حسين شيبه باذلي لقي ‏مصرعه مع عدد من مساعديه وحراسته في هجوم ‏مدفع للجيش استهدف مواقع ‏الانقلابيين في منطقة ‏طيبان مران.‏

وأضافت المصادر، في تصريح بثه الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية “‏سبتمبر نت”: إن ‏القيادي الحوثي الصريع أحد المقربين لزعيم ‏الانقلابيين ومن مؤسسي الميليشيا الحوثية المدعومة ‏من إيران.‏

وطبقًا للمصادر فإن قيادات أخرى للميليشيا لقيت ‏مصرعها في ذات الهجوم منهم، القيادي الحوثي ‏المدعو جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين ‏الحوثيين المدعوين يحيى علي عقبي وعلي ناجي ‏خلوفة.‏

وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني وبإسناد التحالف ‏العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك ضارية ‏مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها ‏تقدمًا ملحوظًا في المعقل الرئيسي لزعيم الميليشيا ‏الانقلابية الحوثية مران.‏