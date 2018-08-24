مصرع أحد مؤسسي ميليشيا الحوثي في صعدة

لقي قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه في مواجهات مع الجيش اليمني، في منطقة مران، الواقعة على الجنوب الغربي من محافظة صعدة.
وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن القيادي في الميليشيا المدعو علي حسين شيبه باذلي لقي مصرعه مع عدد من مساعديه وحراسته في هجوم مدفع للجيش استهدف مواقع الانقلابيين في منطقة طيبان مران.
وأضافت المصادر، في تصريح بثه الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية “سبتمبر نت”: إن القيادي الحوثي الصريع أحد المقربين لزعيم الانقلابيين ومن مؤسسي الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وطبقًا للمصادر فإن قيادات أخرى للميليشيا لقيت مصرعها في ذات الهجوم منهم، القيادي الحوثي المدعو جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين الحوثيين المدعوين يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفة.
وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني وبإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك ضارية مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها تقدمًا ملحوظًا في المعقل الرئيسي لزعيم الميليشيا الانقلابية الحوثية مران.