مصرع وإصابة 5 من رجال الأمن كانوا في طريقهم للمشاعر المقدسة لأداء مهامهم

المواطن - نايف عقيلي - جازان

نعت إدارة مرور منطقة جازان، مصرع وإصابة 5 من رجالها كانوا في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لمشاركة زملائهم في مهمة حج هذا العام 1439هـ.

وتعرض رجال الأمن لحادث مروري مروع إثر اصطدامهم بشاحنة على طريق الليث- مكة المكرمة.

والمتوفون هم الرقيب أول يحيى المعيدي رئيس وحدة السير بمرور محافظة أبو عريش، والرقيب أول يحيى قحل رئيس وحدة مرور دلة بصبيا، فيما أصيب كل من الرقيب ضيف الله سفياني، والرقيب عبده عياشي، والرقيب حسن دراج، وهم تحت الملاحظة بمستشفى الليث العام.