مصرع 7 من ميليشيا الحوثي في ‏مواجهات بتعز 

المواطن - واس

لقي 7 من عناصر ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية ‏مصرعهم وأصيب آخرون، في ‏مواجهات مع قوات ‏الجيش اليمني، بغربي مدينة ‏تعز.‏

وقال مصدر عسكري يمني: إن المواجهات ‏اندلعت ‏بين الجيش اليمني مع الميليشيات الانقلابية في أطراف وادي الزنوج ‏والجهة ‏الشمالية لمعسكر الدفاع الجوي.‏

وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع سبتمبر ‏نت الحكومي، أن قوات الجيش أجبرت ‏الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار ‏بعد سقوط ‏قتلى وجرحى في صفوفها.‏

وعلى الصعيد نفسه، شن الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًّا ‏استهدف ‏مواقع الميليشيا في جبل الوعش غربي ‏المدينة وأسفر ‏ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في ‏صفوف الانقلابيين، ‏وتدمير عدد من آلياتها القتالية.‏