مصري يصوّر دوريات الأمن: افتكرتها خناقة وعاوز أشاركها على انستغرام

المواطن - متابعة

ألقت الجهات الأمنية القبض على مصري يعمل في الكويت بعد أن قام بتصوير مباشرة دوريات الأمن لأحد البلاغات.

وقال المصري في التحقيقات إنه ظن أنها خناقة وكان يرغب في مشاركتها مع أصحابه على انستغرام :” افتكرتها خناقة وعاوز أبعتها على انستغرام”.

وتم احتجاز العامل المصري وإحالته للجهات المختصة لمباشرة باقي الإجراءات بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وكان رجال دوريات الأمن في حولي تلقّوا بلاغاً، وانطلقوا للتعامل معه، لكنهم شاهدوا شخصاً يرتدي زياً رياضياً يقوم بتصويرهم بهاتفه الذكي ويوّثق إجراءاتهم الأمنية تجاه البلاغ بمقطع فيديو، وبدأ يقترب منهم بكل ثقة، فانطلقوا إليه وقاموا بتحريز الهاتف الذي يحوي مقطع الفيديو وتم أخذ بطاقته المدنية.

وبسؤاله عن سبب قيامه بتصويرهم، أجاب: افتكرتها خناقة وعاوز أبعتها على انستغرام، فقبض عليه رجال الأمن على الفور وتمت إحالته إلى مخفر المنطقة.

وسجل رجال الأمن بحق المصري قضية تشهير وتصوير تحركات رجال الأمن أثناء القيام بالواجبات الأمنية.