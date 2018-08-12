مصممة بعدة لغات.. لوحات تعريفية لحقوق المرضى بمستشفيات المشاعر المقدسة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

حددت إدارة الحج والعمرة مواقع إدارة تجربة المريض ووضع لوحات تعريفية بعدة لغات بجميع مستشفيات المشاعر المقدسة، بالتعاون مع إدارة تجربة المريض بصحة مكة المكرمة؛ ضمن استعدادات مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لحج موسم عام ١٤٣٩.

وأبانت صحة مكة المكرمة أنه تم عمل أربعة ” رول آب ” تحتوي على وثيقة حقوق المرضى وتوفير عدة مطويات عن حقوق المريض العامة بمختلف اللغات.

كما أعدت إدارة تجربة المريض تصميم استفتاء إلكتروني يعمل على الأجهزة المحمولة لقسم تجربة المريض بمستشفيات المشاعر الذي يتم العمل بها من الأول من ذي الحجة وتدعيمها بعدد من العاملين في خطة التحريك والتي تبدأ من السابع من ذي الحجة.

كذلك تم تصميم وتنفيذ زي خاص بتجربة المريض سوف يرتديه العاملون بأقسام تجربة المريض بالإضافة إلى تجهيز هدايا للعيد الأضحى تحمل تهنئة من معالي وزير الصحة سيتم توزيعها على المرضى المنومين بمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.