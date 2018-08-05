مطارات الرياض تستكمل افتتاح السوق الحرة في مطار الملك خالد

المواطن - الرياض

افتتحت شركة مطارات الرياض اليوم السوق الحرة في الصالتين الدوليتين 1 و2 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد الانتهاء من استكمال كافة المراحل، ويأتي ذلك ضمن إطار الخطط التطويرية لمطار العاصمة، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركاء بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للشركة ويعزز موقعها التنافسي على المستوى العالمي.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في “مطارات الرياض” سعود بن خالد السبهان أن مساحة السوق الحالية تبلغ 2040 متراً مربعاً، لافتاً إلى أنها تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العلامات التجارية العالمية تصل إلى 10 آلاف منتج معفى من القيمة المضافة والرسوم الجمركية ووفق السياسات العالمية للأسواق الحرة. وأشار السبهان إلى أنه قد تزامن مع التوسعة الحالية خلق وظائف جديدة يشغلها شباب وشابات سعوديون، وبأعداد تفوق ما كان موجوداً في السابق.

وأضاف السبهان أن السوق الحرة بحلتها الجديدة اعتمدت أعلى المعايير والمتطلبات العالمية، حيث تم تصميم السوق بشكل عصري ومبتكر يعكس الهوية الثقافية والمعالم التراثية والحضارية القيمة للمملكة؛ إذ استوحيت فكرة تصميم بوابة السوق من بوابة قصر المصمك التاريخي في مدينة الرياض والذي يعد من أقدم الحصون التاريخية ذات البعد الوطني والثقافي العريق في تاريخ المملكة، فـي حـين تشـير الأعمدة إلى شجر النخيل التي يشتهر بها وطننا الحبيب.

يذكر أن “مطارات الرياض” التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قد شرعت منذ مطلع العام الحالي 2018م في إطلاق حزمة من الخدمات والمشاريع التطويرية بهدف تعزيز تجربة المسافرين، واستجابةً للنمو المتزايد على مستوى الحركة الجوية والشحن وأعداد المسافرين والرحلات.