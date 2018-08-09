معايير الحصول على قرض الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

خيارات التمويل الجديدة

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أوضحت أمس توفير خيارات التمويل الجديدة للمواطنين السعوديين، وستكون متاحة لجميع المواطنين سواء كانوا من الحاصلين حاليًا على قروض أو مقترضين جدد، على شرط أن يجمعوا بين التأهل لذلك وفق معايير الحصول على قرض عقاري.

فتح آفاق سوق التمويل السكني

إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري للقرض العقاري يمثل الخطوة الأولى من تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى فتح آفاق سوق التمويل السكني في المملكة من خلال تقديم خيارات تمويل أوسع ومنتجات مالية تلائم السوق السعودية مع دعمها بسيولة أكبر، مبيّناً أن هذه الخطوة تتيح للمؤسسات المقرضة تقديم عروض أيسر للمواطنين لشراء المنازل.

أهمية هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات تحفيز قطاع التمويل العقاري وستتيح للمؤسسات التمويلية تقديم مجموعة من الحلول طويلة الأجل على مدى 15 إلى 20 عاماً بنسبة فائدة ثابتة، كما أنها ستمكن مؤسسات التمويل الآن من توفير حلول أكثر تنوعاً وتتناسب مع مختلف فئات المجتمع مع ارتفاع الطلب على العقار السكني.