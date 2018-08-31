معتقل غوانتانامو يستقبل أعضاء خلية البيتلز

ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ تصوير AP

المواطن - متابعة

يعتزم البيت الأبيض نقل عدد من أبرز عناصر تنظيم داعش الذي تم أسرهم بشمال سوريا المعروفين باسم خلية البيتلز إلى معتقل غوانتانامو في كوبا.

وبحسب شبكة NBC News الأمريكية سيكون بين نزلاء غوانتانامو الجدد عنصران من “داعش”، وهما المواطنان البريطانيان ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ.

وتتهمهما السلطات الأمريكية بالانتماء إلى خلية داعشية مكونة من 4 أشخاص أطلق عليها اسم “البيتلز” بسبب لكنتهم البريطانية، خطفت وعذبت وقتلت رهائن غربيين وأمريكيين في سوريا.