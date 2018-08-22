معلومات قد لا تهمك.. الخريف يبدأ فلكيًّا 11/ 1/ 1440هـ

معلومات قد لا تهمك.. الخريف يبدأ فلكيًّا 11/ 1/ 1440هـ

2018/08/22
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن في يوم 26/ 12/ 1439هـ نهاية الصيف ودخول فصل الخريف فعليًّا.

وكتب الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “معلومات قد لا تهمك.. يدخل فصل الخريف فلكيًّا في 11/ 1/ 1440هـ بتعامد الشمس على خط الاستواء، حيث يتساوى في هذا اليوم تمامًا طول ساعات الليل والنهار”.

ولفت الحصيني إلى أن دخول الوسم هو أفضل وقت لسقوط الأمطار في 7/ 2/ 1440هـ.


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