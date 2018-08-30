معهد الجبيل التقني يعلن توفر 25 وظيفة شاغرة للرجال

المواطن - الجبيل

أعلن معهد الجبيل التقني (Jubail Technical Institute)، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 25 وظيفة تدريبية شاغرة للرجال، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، للعمل في العديد من التخصصات، وذلك وفقًا للمواعيد والشروط والمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدرب رافعة المشغل (Crane Operator Instructor) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في الهندسة.

2- مدرب اللحام الصناعي (Industrial Welding Instructor) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو هندسة اللحام.

3- مدرب مركب الطواحين (Millwright Instructor) (أربع وظائف):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الرئيسية في معدات ثابتة وتدوير.

4- مدرب أول في عملية التشغيل ومهارات البتروكيماويات (Senior Instructor in Process Operation & Petrochemical Skills):

– درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية.

5- مدرب عملية التشغيل ومهارات البتروكيماويات (Instructor in Process Operation & Petrochemical Skills) (ثلاث وظائف):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

6- مدرب أول مهارات تقنية المعلومات (Senior Instructors of Information Technology Skills) (ثلاث وظائف):

– درجة الماجستير في هندسة الحاسب الآلي أو علوم الحاسب الآلي أو أي تخصص آخر ذات صلة.

7- مدرب تصنيع وتركيب الأنابيب (Pipe-fitting and Fabrication Instructor) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو تخصص التصنيع أو الدبلوم التقني العالي (تركيب الأنابيب).

8- مدرب الغوص التجاري (Commercial Diving Instructor) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

9- مدرب مهارات التحكم والأجهزة الصناعية (Industrial Instrumentation and Control skills Instructor) (أربع وظائف):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية مع هندسة التحكم في العمليات.

10- مدرب المهارات الكهربائية الصناعية (Industrial Electrical skills Instructor) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

موعد التقديم:

التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 28/ 10/ 2018م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).