مع إيجاد بدائل.. الخطوط السعودية: إيقاف حجوزات السفر إلى تورنتو الكندية

المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية الإيقاف الفوري لإنشاء الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو في كندا، وإيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل غرة ذو الحجة الموافق 13 أغسطس 2018.

وأعلنت “السعودية” إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو بكندا من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.

وأكدت الخطوط السعودية أنها ستعمل على إيجاد الحلول البديلة لضيوفها الحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو.