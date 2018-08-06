مع إيجاد بدائل.. الخطوط السعودية: إيقاف حجوزات السفر إلى تورنتو الكندية

مع إيجاد بدائل.. الخطوط السعودية: إيقاف حجوزات السفر إلى تورنتو الكندية

2018/08/06
الساعة 11:03 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية الإيقاف الفوري لإنشاء الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو في كندا، وإيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل غرة ذو الحجة الموافق 13 أغسطس 2018.

وأعلنت “السعودية” إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو بكندا من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.

وأكدت الخطوط السعودية أنها ستعمل على إيجاد الحلول البديلة لضيوفها الحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو.


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