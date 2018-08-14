مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للاعسر .. كرة القدم تُقبل جبين أفضل من لمسها

المواطن - محمد سمعة

احتفل العالم بالأمس بـ اليوم العالمي للاعسر، والمقصود بالأعسر هو الشخص الذي يستخدم قدمه اليسرى أو يده اليسرى في حياته.

وبكل تأكيد حرص عشاق كرة القدم في العالم وبمناسبة قدوم اليوم العالمي للاعسر، على الحديث عن أبرز اللاعبين والذين تألقوا وأبهروا العالم بواسطة قدمهم اليسرى في السنوات الماضية.

ومن ضمن أبرز اللاعبين أصحاب القدم اليسرى المميزة والذي تم ذكرهم أثناء الاحتفال بـ اليوم العالمي للاعسر هو النجم والأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا نجم برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي ومنتخب الأرجنتين السابق.

ووافق العديد من جماهير كرة القدم العالمية على أن النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا واحد من أفضل اللاعبين أصحاب القدم اليسرى والذي لمس كرة القدم وتألق بها بشكل لافت للأنظار مع ذكرى الاحتفال بـ اليوم العالمي للاعسر.

وكان مارادونا تُوج وقاد منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم عام 1986 والتي أقيمت في المكسيك، وهو الإنجاز الأبرز في مسيرة مارادونا الكروية، ليكون ضمن الشخصيات البارزة والتي لا يمكن نسيانها أثناء الاحتفال بمرور اليوم العالمي للاعسر.

كما أيضًا وتزامنًا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للاعسر، لا يجب نسيان أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني واحد من أمهر وأبرز اللاعبين أصحاب القدم اليسرى المميزة، كما نجح ميسي أيضًا خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد والعديد من الإنجازات مع نادي برشلونة.

وتحدث كثيرون من الجماهير العاشقة لكرة القدم وخلال الاحتفال بـ اليوم العالمي للاعسر، عن النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس الظهير الخارق أو المدفعجي كما كان يُطلق عليه، نظرًا لتصويباته المدمرة والتي سجل بها العديد من الأهداف مع نادي ريال مدريد الإسباني ومع منتخب البرازيل.

كما أن اللاعب البرازيلي دينيلسون لاعب منتخب البرازيل السابق، ذُكر كواحد من أفضل اللاعبين أصحاب القدم اليسرى وذلك خلال الاحتفال بـ اليوم العالمي للاعسر.