مفاجأة .. اتحاد القدم السعودي: سوبر الأشقاء بين الزمالك والهلال والاتحاد فقط!

المواطن - محمد سمعه

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على إقامة مباراتي السوبر المصري السعودي بين ناديي الزمالك والهلال، والزمالك والاتحاد في شهر نوفمبر خلال الموعد المذكور.

وذكر اتحاد الكرة السعودي، عبر حسابه في تويتر، أن الهلال سيواجه الزمالك المصري في العاشر من نوفمبر بالرياض، على أن تُقام مباراة الاتحاد والزمالك في الخامس من الشهر ذاته في مدينة القاهرة المصرية.

ويأتي تأكيد الاتحاد السعودي مختلفًا تمامًا عن تأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أكد أن الأهلي المصري سيواجه الهلال في القاهرة، بينما سيواجه الزمالك نادي الاتحاد.

وكان الهلال أعلن انسحابه من مباراة السوبر السعودي المصري؛ بسبب عدم تحديد الأهلي المصري موعدًا لخوض المباراة.