مفاجأة غير سارة من ريال مدريد لـ إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أعلن إيميلو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسساتية بنادي ريال مدريد الإسباني، أن النادي الملكي لن يُفرط في اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لوكا مودريتش لتعزيز صفوف الوسط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض ريال مدريد التفريط في لوكا مودريتش والذي تألق مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث نال اللاعب الكرواتي جائزة أفضل لاعب في المونديال الروسي.

وتحدث بوتراجينيو عن مودريتش قائلًا: اللاعب لن يرحل هذا الأمر تم حسمه، هو عنصر مهم للفريق ولا نريد التفريط فيه.

وسعى إنتر ميلان لضم مودريتش، ليكون ثاني نجم من ريال مدريد تفكر فيه الأندية الإيطالية، بعد تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق.

ونجح مودريتش في قيادة منتخب كرواتيا للوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ منتخب كرواتيا، حيث حققت كرواتيا الإنجاز الأفضل لها في مونديال 1998 بالوصول إلى المركز الثالث.

سجل لوكا مودريتش هدفًا جميلًا للمنتخب الكرواتي في كأس العالم بروسيا، وكان في شباك منتخب الأرجنتين في لقاء الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

وكان مودريتش انضم إلى صفوف نادي ريال مدريد في عام 2012 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.