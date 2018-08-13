مفاجأة للجماهير قبل مباراة النصر والجزيرة اليوم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة اليوم بين النصر والجزيرة الإماراتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، نظرًا لأهمية اللقاء والشعبية التي يتمتع بها الفريقان.

أعلن النادي الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مفاجأة للجماهير قبل مباراة اليوم بين النصر والجزيرة في البطولة العربية للأندية.

وقال النادي الإماراتي على “تويتر”، قبل مباراة اليوم بين النصر والجزيرة: “تقديرًا للعلاقات الأخوية بين الناديين الشقيقين قررت إدارة النادي توفير تذاكر مباراة الجزيرة والنصر غداً بالمجان لمشجعي الفريقين”.

وأضاف في تغريدته قبل مباراة اليوم في البطولة العربية للأندية: “تتوافر تذاكر مشجعي النصر في البوابة 28 ومشجعي الجزيرة في البوابة 21 ويخصص يمين المنصة للعائلات، وتفتح البوابات الساعة 5:45”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الجزيرة الإماراتي، من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة الذي سيُقام الشهر المقبل على أرضه ووسط جمهوره.

وتعول الجماهير النصراوية كثيرًا على المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو والصفقات الجديدة، في حسم مباراة اليوم أمام الجزيرة الإماراتي لصالح العالمي.