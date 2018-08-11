مفارقة عجيبة.. تجنيس والدي ميلانيا ترامب ببرنامج عارضه زوجها

المواطن - واشنطن

في مفارقة عجيبة حصل والدا ميلانيا ترامب على الجنسية الأمريكية بموجب برنامج عارضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم انتقاد ترامب لنظام لم الشمل الذي يتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين تولي كفالة أفراد من عائلاتهم، حصل والدا ميلانيا ترامب على الجنسية بموجب هذا البرنامج.

وخلال حفل تجنيس نُظم أول أمس الخميس في نيويورك، حصل والدا ميلانيا ترامب السلوفينية الأصل على الجنسية الأمريكية ويرجح أن التجنيس تم عبر برنامج للم شمل الأسر يعارضه بشدة الرئيس الأمريكي.

وأدى والدا ميلانيا ترامب فيكتور وأماليا نافس اليمين للحصول على الجنسية كما أعلن المحامي المكلف بملفهما مايكل وايلدز لوكالة فرانس برس. ورداً على أسئلة صحيفة “نيويورك تايمز” ما إذا كانا حصلا على الجنسية بموجب برنامج أطلق عليه الرئيس اسم “الهجرة المتسلسلة” ويتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين أن يتولوا كفالة أفراد من عائلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة، قال وايلدز: “أفترض ذلك”.

ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال إجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما إذا كانت السيدة الأمريكية الأولى كانت وراء كفالة إقامتهما الدائمة.

وكان دونالد ترامب قد اعتمد منذ توليه منصبه نهجاً متشدداً في سياسة الهجرة، منتقداً الإجراءات التي تتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين أن يتولوا كفالة أقرباء لهم للحصول على الإقامة الدائمة، فهو يعتبر أن هذا النظام “يحرم الأمريكيين من الوظائف، ويهدد الأمن القومي”.

كما دعا دونالد ترامب لاعتماد نظام يعتمد على معيار الكفاءة، ومنح الإقامة لأشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الانجليزية. وفي تغريدة على تويتر في تشرين الثاني/نوفمبر عبر الرئيس بوضوح عن موقفه هذا.

وكتب ترامب أكثر من مرة عبر حسابه في “تويتر”، “الهجرة المتسلسلة يجب أن تتوقف الآن! بعض الأشخاص يأتون ويجلبون عائلاتهم بكاملها معهم، ما يمكن أن يكون سيئاً. غير مقبول”.

ولم يتضح موعد حصول والدي السيدة الأولى ميلانيا ترامب على بطاقات الإقامة الدائمة، رغم أنه تم الكشف عن وضعهما هذا في شباط/فبراير من قبل وايلدز وقال وايلدز لصحيفة نيويورك تايمز إن ميلانيا ترامب هي كفيلتهما.

وبموجب القانون الأمريكي فانه يجب أن يكونا بوضع إقامة دائمة لمدة خمس سنوات قبل أن يصبحا مواطنين أمريكيين، كما أن إجراءات النظر في الملفات يمكن أن تستغرق عدة أشهر بعد ذلك.

يذكر أن والدي ميلانيا ترامب فيكتور نافس بائع السيارات في سلوفينيا وآماليا التي عملت سابقاً في مصنع أنسجة، في السبعينات من العمر وهما متقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما ميلانيا ترامب وحفيدهما بارون.