مقاطع مؤثرة من سيرة الراحل فهد الفهيد : رجع صاحب الوجه الباسم إلى ربه

المواطن - الرياض

نعى إعلاميون الزميل الإعلامي فهد الفهيد، الذي توفي اليوم في لندن متأثرًا بإصابته في حادث سير وقع له قبل أيام في العاصمة البريطانية.

وتفاعل الصحافيين والإعلاميين على وسم وفاة الإعلامي فهد الفهيد، داعين الله له بالرحمة الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته.

وبكلمات مؤثرة غرد الإعلامي أحمد الفهيد: “رجع صاحب الوجه الباسم إلى ربه.. توقف قلبه الطيب عن النبض وصعدت روحه النقية إلى السماء، يا رب افتح لها أبواب جنتك واجعلها تدخلها بسلام، وقل لها: ذلك يوم الخلود يا رب كن معه، فإننا نُشهدك أنه كان معنا دائمًا، يده ممدودة لمساعدتنا، وابتسامته ممتدة لإسعادنا”.

ودعا الشيخ عائض القرني: “غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

ونشر الإعلامي عبدالعزيز الهشبول صورة الراحل فهد الفهيد معلقًا عليها: “إنا لله وإنا إليه لراجعون”.

أما الإعلامي سعيد الشهراني فكتب: “اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، واجعل الجنّة هي داره وقراره”.

وغردت سهام العتيبي: “هناك موتى يبقى أثرهم سنوات مديدة، وهناك موتى لا يبقى لهم في الدنيا إلا مسمياتهم، إذًا العمل الذي يجب أن نقوم به الآن أن نترك أثرًا يذكروننا به بعد مماتنا، جميعنا ميتون، فالحمد لله على كل حال”.

هنالك موتى يبقى أثرهم سنواتاً مديدة، وهنالك موتى لا يبقى لهم في الدنيا إلا مسمياتهم، إذا العمل الذي يجب أن نقوم به الآن: "أن نترك أثراً يُذكروننا به بعد مماتنا"، جميعنا ميتون، فالحمد لله على كل حال.#وفاه_الاعلامي_فهد_الفهيد pic.twitter.com/gfbVezfZgB — سهام العتيبي (@Dr_Seham_) August 13, 2018

وعلق محمد النحيت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه، قَدم رسالة عظيمة في حياته وبعد مماته في ترك الأثر الطيب في نفوس الناس؛ فاتفق الجميع على حبه وحزن الجميع على رحيله.. اللهم أسكنه جنتك واجمعه مع من يُحب في الفردوس الأعلى”.

ومن جانبه، كتب الإعلامي عمر الملحم: “صاحب خلق رفيع ووجه بشوش وكلمات تدخل القلب أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس يا كريم ويجبر قلب أهله لا تنسوه من دعواتكم الطيبة”.

وعلق المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين على نبأ وفاة فهد الفهيد بقوله: “منذ عرفته وهو مبتسمٌ، متفائلٌ، صادقٌ ونقي.. رحمك الله أيها الحبيب، وعزاؤنا لأسرتك وذويك ومحبيك”.

وأظهر مقطع فيديو حديث الراحل فهد الفهيد عن والدته.

حديثه #فهد_الفهيد عن والدته

يمه لك في الحشا تقدير بس بدري

على شاعرٍ مثلي ياصفه ولا هو بقادر اللهم اغفرله وصبر والدته

#وفاه_الاعلامي_فهد_الفهيد pic.twitter.com/auwYsIugOL — بنت زايد👩🏻‍🎓 (@bnt_zayed_1) August 13, 2018

وكتب الأكاديمي محمد المقرن: “هكذا الدنيا فراقٌ بعد وصلٍ واجتماعٍ لن يزيل الحزنَ يومًا صوت محزون وناعٍ هل بهذا الكون قلبٌ لم يذقْ طعم الوداعِ؟! اللهم اغفر له وارحمه اللهم أسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين”.

وقال الإعلامي أحمد المالكي: “رحل أصدق أصدقائي وأقربهم، رحل أنقاهـم وأكرمهم وأنبلهم.. رحل فهد الفهيد وهو يوصينا بالدعاء في كل مرّة، رحل فهد، ، ولكن لم ترحل وصاياه الخالدة.. لن ننساك من دعائنا يا فهد”.

كما نشر المالكي مقطع فيديو مع الإعلامي الراحل.

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رحل أصدق أصدقائي وأقربهم،

رحل أنقاهـم وأكرمهم وأنبلهم..

رحل #فهد_الفهيد وهو يوصينا

بالدعاء في كل مرّة، رحل فهد،،

ولكن لم ترحل وصاياه الخالدة.

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"لن ننساك من دعائنا يا فهد".#وفاه_الاعلامي_فهد_الفهيد ..

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وتداول مغردون مقاطع فيديو للراحل فهد الفهيد خلال حواراته التلفزيونية وتصريحاته الإعلامية.

وفي أحد تصريحاته استعرض فهد الفهيد كيفية الحصول على سعادة الدنيا والآخرة.

فيديو ..

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الإعلامي الراحل فهد الفهيد يستعرض كيفية الحصول على سعادة الدنيا والآخرة.

. #وفاه_الاعلامي_فهد_الفهيد . pic.twitter.com/tXSafeiLiE — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 13, 2018

كما نشر البعض مقطع فيديو يتضمن تسبيحات ودعوات فهد الفهيد المؤثرة.

والمعروف أن فهد الفهيد هو مدرب ومستشار إداري وخبير تسويقي وإعلامي.

والفهيد محاضر ومدرب إدارة أعمال واتصال تسويقي، وهو بالإضافة إلى ذلك مقدم ومعد برامج تلفزيونية وإذاعية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكاتب صحافي ومؤلف كتاب “ذاتك علامة تجارية”.

كما قدم دورة تدريبية بعنوان ذاتك علامة تجارية في 1/ 7/ 1438هـ.

#وفاة_الاعلامي_فهد_الفهيد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا

الله، الله أكبر، الله أكبر، و لله الحمد pic.twitter.com/8JWa4UaW8n — ًََ🕊 (@s__mr24) August 13, 2018