مقترحات لتعليم أفضل للابتدائي .. 23 فكرة لرسم مستقبل الأجيال المقبلة

المواطن - عبدالرحمن دياب

قدَّم مهتمون بالتعليم وأولياء أمور مقترحات عديدة لتعليم ابتدائي أفضل، كان أبرزها التركيز على الكتابة والقراءة وإعطاء كل مادة للمتخصص فيها.

ودشَّن مغردون على موقع “تويتر” وسماً بعنوان: ” مقترحات لتعليم أفضل للابتدائي ” عددوا خلاله أبرز المقترحات للنهوض بالتعليم الابتدائي؛ ليكون هو بذرة تنمية الأجيال المقبلة، وهو ما يتم بتنوع الخطط الدراسية وإعادة صياغة بعض المواد الدراسية.

التركيز على اللغة وتوفير ألعاب هادفة:

وقدم مسفر الشمراني بعض المقترحات ومنها: “تخفيف الأعباء الزائدة على المعلم من إشراف وانتظار، وإلغاء إسناد المواد لغير المعلم المتخصص، وأيضاً التركيز في تدريس الصف الأول الابتدائي على مادة لغتي وتحديداً الكتابة والقراءة، ورابعاً توفير الألعاب الهادفة والتعليمية لاستخدامها في استراتيجية التعليم بالترفية”.

ومن جانبه، اقترح أبو محمد: “إلغاء التقويم المستمر وإعادة الاختبارات الشهرية والنصفية، وتأهيل معلمي الصفوف الأولية ووضع حوافز لمعلمي الصف الأول (تخفيف نصاب – إجازات)، وثالثاً إلغاء منهج (لغتي) وإعادة المناهج الموزعة السابقة مع قراءة ونصوص وقواعد وإملاء وتعبير وخط”.

تخصيص المواد وتقليل عدد الطلاب:

ورأى مختار الديرة أنه يجب: “إيقاف التقويم المستمر بعد الصف الثالث، وإعطاء كل مادة للمتخصص فيها، وتقليل أعداد الطلاب بحيث لا يتجاوز ٢٤ طالباً، مع إعادة مادة الخط وإسنادها لمعلم ماهر وإلحاقها بمواضيع التربية الفنية، وخامساً إعادة صياغة مواضيع المواد في الصفوف الأولية وتقليل المهارات”.

أما حسن الشهري فعدد المطلوب لتعليم ابتدائي أفضل، مثل: “تقليص عدد الطلاب في الفصول، وتوفير جميع الوسائل التعليمية، وإعادة مناهج اللغة العربية السابقة، وأيضاً إلغاء حصة النشاط، بالإضافة إلى تقليص عدد الحصص يومي الأربعاء والخميس كما كان في السابق”.

إلغاء ساعة النشاط:

وفي سياق متصل، اقترح جاسم أن يتم إلغاء ساعة النشاط والاكتفاء بحصة نشاط واحدة كما كانت سابقاً، وأن يكون زمن الحصة الدراسية 35 دقيقة، كما تكون ساعات الدوام 4 ساعات فقط، مع ضرورة عودة حوافز المعلمين والمعلمات للصفوف الأولية، وأيضاً تكون الدراسة 15 أسبوعاً شاملة الأسبوع العلاجي، وأخيراً تدريس التخصص فقط”.