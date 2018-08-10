مقتل الإبراهيمي مسؤول حماية عبدالملك الحوثي في الحديدة

المواطن - الرياض

قُتل أحد مسؤولي الحماية لزعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية عبدالملك الحوثي، اليوم الجمعة، في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة قرب مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

ونقلت “سكاي نيوز” عن مصادر يمنية، أن القيادي الحوثي عبدالواحد الإبراهيمي هو أحد مسؤولي الحماية للحوثي، وقُتل برصاص القوات المشتركة.

وينحدر الإبراهيمي من مديرية رازح في صعدة معقل الحوثيين في شمال اليمن.

ويمثل مقتل الإبراهيمي ضربة جديدة للميليشيا التي فقدت عشرات القيادات البارزة على مختلف الجبهات، أبرزهم صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي ورئيس أركان الميليشيا محمد عبدالكريم الغماري.