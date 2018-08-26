قُتل القائد الأول لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة مران بمحافظة صعدة، أحمد جبران اليتيم، مع معاونه جابر جبران جحيز، في مواجهات تقدم خلالها الجيش الوطني باتجاه وادي خلب في الجهة الشرقية لمران.
وقال مصدر ميداني يمني، إن القيادي الحوثي ومعاونه قتلا في المعارك المحتدمة بجبهة مران منذ يومين. ووفقًا للمصدر، في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن زعيم الميليشيا الانقلابية عيّن مؤخرًا اليتيم قائدا لجبهة مران، فيما معاونه المدعو جحيز من القيادات التي تثق بها الميليشيا وتلقت تدريبات عالية في إيران.
وأسفرت المعارك أيضًا عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية. وعثر الجيش الوطني على أكثر من 35 جثة لقتلى الانقلابيين في المواقع المحررة.
مقتل القائد الأول لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مران بصعدة
مقتل القائد الأول لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مران بصعدة
2018/08/26الساعة 1:10 مساءً
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس
قُتل القائد الأول لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة مران بمحافظة صعدة، أحمد جبران اليتيم، مع معاونه جابر جبران جحيز، في مواجهات تقدم خلالها الجيش الوطني باتجاه وادي خلب في الجهة الشرقية لمران.
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