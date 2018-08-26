مقتل القائد الأول لميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏جبهة مران بصعدة

المواطن - واس

قُتل القائد الأول لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة ‏مران بمحافظة صعدة، أحمد جبران ‏اليتيم، مع ‏معاونه جابر جبران جحيز، في ‏مواجهات تقدم خلالها الجيش ‏الوطني باتجاه وادي خلب في ‏الجهة الشرقية لمران.‏

وقال مصدر ميداني يمني، إن القيادي الحوثي ومعاونه ‏قتلا في المعارك المحتدمة بجبهة مران ‏منذ يومين.‏ ووفقًا للمصدر، في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن زعيم ‏الميليشيا الانقلابية عيّن ‏مؤخرًا اليتيم قائدا لجبهة مران، فيما ‏معاونه المدعو جحيز من القيادات التي تثق بها ‏الميليشيا وتلقت ‏تدريبات عالية في إيران.‏

وأسفرت المعارك أيضًا عن مقتل وإصابة العشرات ‏من الميليشيا الحوثية. وعثر ‏الجيش الوطني على ‏أكثر من 35 جثة لقتلى الانقلابيين في ‏المواقع المحررة.‏