مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بمعارك جنوبي الحديدة

المواطن - الرياض

لقي قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه، اليوم، برصاص الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي، جنوبي محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري في ألوية العمالقة لموقع الجيش الرسمي “سبتمبر نت”، أن المدعو منصور حسين السوادي المكنى بـ”أبو حميد ” ، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع قوات الجيش خلال اليومين الماضيين في مركز مديرية الدريهمي.

وأوضح المصدر أن “السوادي” كان قائدًا لما يسمى “التدخل السريع” التابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية في المديرية ذاتها.