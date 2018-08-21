مقتل 100 مسلح بينهم قيادي بارز بحركة طالبان

المواطن - متابعة

أعلن الجيش الأفغاني مقتل ما لا يقل عن 102 من العناصر المسلحة بمن فيهم بعض القادة البارزين بحركة طالبان، خلال ضربات جوية على إقليم فارياب بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” اليوم، عن بيان لـ”فيلق شاهين 209″ التابع للجيش الأفغاني، قوله “إن قائد اللجنة العسكرية بطالبان في شمال أفغانستان، موال مطيع الله، كان من بين القتلى”.

وأضاف البيان أنه تم تدمير ست ناقلات جنود من طراز (همفي) و 64 دراجة نارية وخمس حافلات صغيرة خلال الضربات الجوية.

يُذكر أن الوضع الأمني تدهور في إقليم فارياب بصورة حادة، خلال السنوات الأخيرة، وسط تزايد العمليات العسكرية التي تشنها الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية.