مقتل 14 عنصرًا من الميليشيا بنيران الجيش اليمني

مقتل 14 عنصرًا من الميليشيا بنيران الجيش اليمني

2018/08/22
الساعة 10:34 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

هاجمت قوات من الجيش الوطني اليمني عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ‏الملاجم بمحافظ البيضاء وسط اليمن.‏
وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في مفرق البياض بجبهة الملاجم ‏شمال المحافظة، أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من المليشيا.‏
وأشار المصدر في تصريح أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى تدمير ‏عربتين ومقتل من كانوا على متنها من المليشيات خلال المواجهات.‏
ويواصل الجيش اليمني عملية عسكرية أطلقها السبت الماضي، لاستكمال تحرير مديرية ‏الملاجم، حيث تمكن مسنودًا بطيران التحالف العربي من إحراز تقدم كبير وسيطرته على مسافة ‏تتجاوز الستين كيلو متر.‏


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