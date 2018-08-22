مقتل 14 عنصرًا من الميليشيا بنيران الجيش اليمني

المواطن - واس
هاجمت قوات من الجيش الوطني اليمني عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الملاجم بمحافظ البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في مفرق البياض بجبهة الملاجم شمال المحافظة، أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من المليشيا.
وأشار المصدر في تصريح أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى تدمير عربتين ومقتل من كانوا على متنها من المليشيات خلال المواجهات.
ويواصل الجيش اليمني عملية عسكرية أطلقها السبت الماضي، لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، حيث تمكن مسنودًا بطيران التحالف العربي من إحراز تقدم كبير وسيطرته على مسافة تتجاوز الستين كيلو متر.
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