مقتل 14 عنصرًا من الميليشيا بنيران الجيش اليمني

المواطن - واس

هاجمت قوات من الجيش الوطني اليمني عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ‏الملاجم بمحافظ البيضاء وسط اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في مفرق البياض بجبهة الملاجم ‏شمال المحافظة، أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من المليشيا.‏

وأشار المصدر في تصريح أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى تدمير ‏عربتين ومقتل من كانوا على متنها من المليشيات خلال المواجهات.‏

ويواصل الجيش اليمني عملية عسكرية أطلقها السبت الماضي، لاستكمال تحرير مديرية ‏الملاجم، حيث تمكن مسنودًا بطيران التحالف العربي من إحراز تقدم كبير وسيطرته على مسافة ‏تتجاوز الستين كيلو متر.‏