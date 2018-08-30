مقتل 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏معارك البيضاء

المواطن - واس

قُتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية في ‏معارك مع الجيش اليمني، في محافظة البيضاء، وسط ‏اليمن.‏

وقال مصدر عسكري، إن 6 من عناصر المليشيا الحوثية الإنقلابية لقوا ‏مصرعهم في استهداف لقوات الجيش الوطني عربة ‏تقلهم في مفرق البياض بمديرية الملاجم وأصيب ‏آخرين فيما تم تدمير العربة بشكل كامل.‏

ولقي 12 عنصرا آخرين من المليشيا الحوثية الإنقلابية مصرعهم عقب ‏صد قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لهم في جبهة ‏قانية بذات المحافظة، طبقا لما أورده موقع / سبتمبر/ ‏الحكومي اليمني الرسمي.‏

وفي السياق أوضح القائد الميداني في جبهة الملاجم ‏العميد أحمد بحيبح أن قوات الجيش عثرت على مخزن ‏سري للأسلحة تابع للإنقلابيين الحوثين في معسكر ‏فضحة بجبهة الملاجم يحوي كميات كبيرة من الأسلحة ‏والذخيرة المتنوعة.‏