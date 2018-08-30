مقتل 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏معارك البيضاء

قُتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية في معارك مع الجيش اليمني، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري، إن 6 من عناصر المليشيا الحوثية الإنقلابية لقوا مصرعهم في استهداف لقوات الجيش الوطني عربة تقلهم في مفرق البياض بمديرية الملاجم وأصيب آخرين فيما تم تدمير العربة بشكل كامل.
ولقي 12 عنصرا آخرين من المليشيا الحوثية الإنقلابية مصرعهم عقب صد قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لهم في جبهة قانية بذات المحافظة، طبقا لما أورده موقع / سبتمبر/ الحكومي اليمني الرسمي.
وفي السياق أوضح القائد الميداني في جبهة الملاجم العميد أحمد بحيبح أن قوات الجيش عثرت على مخزن سري للأسلحة تابع للإنقلابيين الحوثين في معسكر فضحة بجبهة الملاجم يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.