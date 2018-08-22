مقطع الأرز في حاوية النفايات يكشف مخالفات تقود لإغلاق مطعم بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة أحد المطاعم بعد تداول مقطع فيديو يظهر قيام أحد العاملين به بوضع كميات كبيرة من الأرز في حاوية نفايات إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة في بيان لها : بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً والذي صوره أحد المواطنين مبيناً استياءه من تصرف أحد العاملين بمطعم في منطقة المسفلة ووضعه لكميات من الأرز الفائض بداخل حاوية النفايات الموجودة أمام المطعم ، وطلب المواطن أثناء المقطع من صاحب المطعم أن يضع الأرز للحمام والطيور .

تود الأمانة أن توضح بأنه تم استلام بلاغ عن طريق عمليات الأمانة يوم الثلاثاء ١٠ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ يفيد بوجود مخالفة على أحد المطاعم في نطاق بلدية المسفلة الفرعية وتم التواصل مع المواطن المبلغ على الجوال ‏ولم يتم الرد من قبل المبلغ وعلى الفور توجهت فرقة من البلدية الفرعية للتأكد من صحة البلاغ والتعامل معه وفق الأنظمة واللوائح ، وعند مباشرة الفرقة أعمالها تم تسجيل عدة مخالفات على المطعم تتضمن تدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول المواد الغذائية ومخالفات صحة البيئة وقد تم على الفور إغلاق المطعم لحين سداد المخالفات وتعديل جميع الملاحظات وفق الأنظمة واللوائح .

وأضافت الأمانة: أما فيما يخص مطالبة المواطن بأن يتم وضع الأرز للحمام والطيور ، فهذا الأمر يعد مخالفة بيئية نظراً لما يشكل من خطورة على الصحة العامة ، بالإضافة إلى أن نثر الأطعمة على الأرصفة والميادين سيساهم في اتساخ الطرقات واستغلال الباعة الجائلين .

وقدمت أمانة العاصمة المقدسة شكرها وتقديرها للمواطن الذي قام بالتبليغ ، وتؤكد حرصها واهتمامها على إكرام النِعم ومحاسبة من يتسبب في مثل هذا التصرف وتشدد على عدم تكرار مثل تلك التجاوزات من أصحاب المطاعم ، وأن يتم التعامل مع فوائض المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي حسب الضوابط الصحية الآمنة، وبالتعاون مع جمعيات حفظ النعم الخيرية .