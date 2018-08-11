مقطع فيديو يفضح تزييف الحوثي للحقائق ويكشف حقيقة ما حدث في صعدة

المواطن - الرياض

كعادة إعلام الحوثي في تزييف الحقائق والترويج للأكاذيب ونشر الشائعات، نشرت قناة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، مقطع فيديو مفبرك، زعمت خلاله أنه تم استهداف حافلة أطفال في صعدة، فيما أن الحقيقة أن الاستهداف تم لعناصر وقيادات حوثية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ على المملكة، في عملية نوعية مخطط لها بدقة وتتوافق مع القوانين الدولية في استهداف أهداف عسكرية مشروعة.

وفي هذا السياق أكد العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مقطع فيديو حقيقي للأحداث، ”أن الاستهداف الذي تم يوم الخميس الماضي، في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين في مدينة جازان بصاروخ باليستي”.

وأضاف المالكي، في مداخلة مع قناة “العربية”، أن العملية التي تم تنفيذها باستهداف باص كان يقل عناصر مسؤولة مسؤولية مباشرة للهجوم على المملكة، يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد المالكي أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وتابع أن القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم وعقابهم فورياً، وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي.

وشدد متحدث التحالف على أن أمن المدنيين والمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

المقطع الحقيقي:

المقطع المفبرك: