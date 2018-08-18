مكاسب إقامة السوبر السعودي في لندن

المواطن - طارق سعد

يقام اليوم لقاء كأس السوبر السعودي في لندن للمرة الثالثة بعد نسختين سابقتين تُوّج الهلال والأهلي فيهما على التوالي.

وكان إقرار السوبر ولعبه خارج السعودية مثار جدلٍ في الوسط الرياضي قبل أن تُثبت التجربة نجاحها الكبير، خاصة وأنها حققت العديد من الأهداف المرجوة.

وتقوم دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بلعب السوبر خارج البلاد لأسباب عدة، أهمها الترويج للمسابقات والأندية واستهداف مشجعين جدد حيث تُعد شرق آسيا والشرق الأوسط محط اهتمام لما تحظى به كرة القدم من شعبية كبيرة في تلك المناطق.

وعودة على التجربة اللندنية للسوبر السعودي، فقد أثبتت التجربتان السابقتان نجاحاً لافتاً في تحقيق إيرادات مالية للاتحاد السعودي تجاوزت 12 مليون ريال، توزعت ما بين إيرادات التذاكر وحقوق النقل التلفزيوني، وهو رقم مرشح للزيادة مستقبلاً بالنظر لازدياد تنافسية الفرق السعودية وارتفاع سقف الأجانب وازدياد الصرف المالي على المدربين واللاعبين.

ويدعم التوجه الجديد لقطاع الرياضة والشباب في السعودية الترويج لمسابقاتها دولياً عبر إقامة السوبر السعودي في لندن، خاصة وأنها توجهت لاستضافة بطولات ومنافسات عالمية لمختلف الألعاب.

كما أن اختيار لندن لاستضافة السوبر السعودي، يُجنب اتحاد القدم تأجيل انطلاقة الموسم بسبب الأجواء الحارة في المنطقة والتي لا يتم التعويل عليها لنجاح باكورة منافسات الموسم الكروي السعودي، حيث جاء اختيار لندن مناسباً في هذا الجانب إضافة لتواجد رقم كبير من الطلبة والسياح السعوديين في عاصمة الضباب.