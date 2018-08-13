مكافحة التبغ بعسير تطارد التمباك وتوقع العقوبات على المخالفين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بعسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة عسير واصلت جهودها وجولاتها المفاجئة ، حيث تم زيارة عدد من المحلات التجارية المخالفة بقيادة ميدانية من رئيس اللجنة الدكتور محمد قرنان .

وأضاف: زارت اللجنة محلاً في محافظة خميس مشيط وتم رصد وجود مادة التمباك ومن ثم تم ضبطها ومصادرتها وإيقاع الغرامة المالية ، علماً بأن المخالفة مكررة ، وفي محل تجاري آخر تم رصد نفس المادة مع إعلان ودعاية ظاهرة للدخان ، وباكيتات ” معسل ” أقل من ٥٠٠ جرام ، وتم ضبطها ومصادرتها وإيقاع الغرامة المالية ، وتواصلاً للجولات ، تم تنفيذ زيارة عدة محلات في محافظة خميس مشيط ورصد المخالفات فيها وإيقاع الغرامات المالية على ملاك تلك المحلات ، وقد تمكن أعضاء فريق اللجنة من رصد المخالفات رغم حرص العديد من المخالفين على تخبئة ما لديهم بطرق احترافية.

وفي مدينة أبها قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بعسير بجولة تفتيشية شملت زيارة لبوفيه لبيع الشاي بعد ورود بلاغ عنه بقيامه ببيع مادة ” التمباك ” وحررت اللجنة بحقه مخالفة بيع التبغ المخالف المقدرة بـ ٥٠٠٠ ريال ومخالفة إعادة تصنيع المادة المخالفة مع مصادرة المضبوطات.

كما رصدت اللجنة قيام أحد المحال التجارية بتخبئة مادة ” التمباك ” في إحدى المركبات المتوقفة جوار المحل وبيعها لزبائنه من المركبة ، وتمت مصادرة المضبوطات كما شملت الجولات زيارة محلات بيع المعسل ورصدت مخالفات متنوعة منها إعادة التصنيع ، وبيع سجائر دخان موضوعة في مكان بارز ، وعدم وجود تضليل لواجهات المحلات ، وتركيب لوحات مخالفة ، حيث تم مصادرة المضبوطات وإيقاع الغرامات المالية المقررة بحق المخالفين.

وأشادت صحة المنطقة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن المحلات التي تبيع مادة ” التمباك ” حيث أسهم بلاغ مواطن في اكتشاف عودة مقيم آسيوي ببيع مادة ” التمباك ” بعد مغادرة اللجنة لمحله ، ليتم العودة إليه ومصادرة البضاعة الجديدة المخالفة وتغريمه مجدداً ، كما تلقت اللجنة بلاغات متعددة خلال الفترة الماضية أسهمت في ضبط المخالفين.