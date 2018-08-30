مكافحة التبغ تضبط 5 مخالفات شرق الرياض

المواطن - الرياض

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض (32) جولة تفتيشية، في شرق الرياض، وذلك في إطار جولاتها المستمرة.

وأوضحت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط خمس منشآت تجارية “سوبر ماركت ومحلات ولوازم رحلات” في حي النسيم.

وأضافت اللجنة أن المخالفات تمثلت في مخالفات بيع تبغ لا تحمل بيانات تحذيرية، أيضًا ضبط بيع سيجارة لأقل (20) سيجارة، حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الدكتور توفيق الربيعة، دشن مؤخرًا تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع؛ “كونه يعد إعلانًا بطريقة مباشرة” أو لمن هم أقل من 18 سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.