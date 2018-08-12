مكتبة المسجد النبوي توزع إصداراتها الإلكترونية على الحجاج

المواطن - واس

تواصل مكتبة المسجد النبوي توزيع العديد من إصداراتها الإلكترونية على الحجاج؛ للتعريف بطريقة الحصول على إصدارات المكتبة المتنوعة من خلال الباركود، كالكتب الستة في الحديث التي توفرها على إستاند و(CD) ومطوية، وذلك ضمن برامج المكتبة التي تستهدف زوار المسجد النبوي.

وأوضح مدير مكتبة المسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن سليم العوفي، أن المكتب تقوم بتوزيع إصدارات ومطبوعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التي تحتوي على موضوعات متعددة للزائرين ونسخ إلكترونية من ترجمات القرآن لغير الناطقين بها، مبينًا أنه يمكن تحميل الترجمة على الهاتف الجوال من خلال الباركود الخاص للتحميل.