مكتب إرشاد الحافلات يعلن نجاح خطة موسم الحج لهذا العام

المواطن - مكة المكرمة

أعلن مكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، نجاح الخطة التشغيلية في إدارة نقل الحجيج من محطات التفويج إلى مقار سكنهم لحج هذا العام 1439هـ بمكة المكرمة، مبينًا أن ذلك جاء بعد استعدادات مبكرة للأعمال وبدعم الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات.

ورفع بهذه المناسبة عبدالله سندي مدير عام مكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة- باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المكتب كافة- خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح وتميز موسم حج هذا العام 1439هـ على مختلف الأصعدة.

كما رفع سندي أصدق التهاني إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، ولسمو نائبه، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على متابعتهم الدائمة والمستمرة لما يقدم من خدمات متكاملة عبر القطاعات كافة لحجاج بيت الله الحرام.

وتقدم سندي بتهنئته إلى وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن ولمعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط على الجهود المبذولة والمتابعة الدقيقة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وقال سندي: إن ما تحقق في موسم الحج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة بتوفير جميع الإمكانات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن؛ ما أسهم بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، مقدمًا شكره لكافة القطاعات والجهات المشاركة والتي كانت عونًا للمكتب في إنجاح خطة الحج لهذا العام.