ملتقى وظيفي نسائي بالرياض.. غداً

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية عن (ملتقى توظيف نسائي فوري) غداً الثلاثاء الموافق 2018/08/28م على الوظائف التالية (مُمثلة مبيعات، ومشرفة قسم، ومديرة قسم، ومساعدة مديرة فرع، ومديرة فرع)، للعمل في مجال المبيعات، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للمواعيد والمميزات الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- ممثلة مبيعات.

2- مشرفة قسم.

3- مديرة قسم.

4- مساعدة مديرة فرع.

5- مديرة فرع.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون عمر المتقدمة من 19 سنة إلى 40 سنة.

موعد المقابلة:

– غداً الثلاثاء بتاريخ 1439/12/17هـ الموافق 2018/08/28م من الساعة 9:30 صباحاً إلى 1:00 ظهراً.

ملاحظة هامة:

– الرجاء إحضار نسخة من السيرة الذاتية ونسخة من بطاقة الأحوال.

مكان المقابلة:

– مدينة الرياض – مقر إدارة شركة الشايع (البوابة الاقتصادية) مخرج 8 – حي قرطبة (بوابة رقم 5).