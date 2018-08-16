مليون نسخة من المصحف باللغات الأكثر طلبًا

زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المسجد الحرام بمليون نسخة من المصحف الشريف، وذلك ضمن استعداداتها، لموسم حج هذا العام تحت شعار “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها السادس.

وبيَّن مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب علي النافعي، أن النسخ من مختلف الأحجام منها ما يحتوي على تراجم لمعانيه بعدة لغات، وتفسير ميسر، وأخرى بطريقة برايل، مشيرًا إلى تخصيص أماكن مناسبة للمصاحف في أرجاء المسجد الحرام.

وأفاد أن الإدارة تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله العتيق، وتسعى إلى تطوير جميع الأعمال المقدمة لهم، وقياس مدى فاعلية الأداء في الإدارة في جميع المسارات خلال توفر المصاحف، الترتيب والتنظيم، وجودها، ومعرفة اللغات الأكثر طلبًا، ومواقع حلقات تعليم القرآن الكريم.