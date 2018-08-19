ممر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاعر المقدسة

المواطن - واس

نفذت إدارة المرافق بأمانة العاصمة المقدسة ممرًّا خاصًّا لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تيسير أداء الحجاج لنسكهم، ومساعدتهم على التنقل في منطقة المشاعر المقدسة دون أي صعوبات أو مخاطر تهدد سلامتهم.

ويقع الممر ضمن نطاق مشروع ممرات المشاة الواقعة بين مشعري عرفات ومزدلفة بين خط المشاة رقم ١ وخط المشاة رقم ٤.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المكلف المهندس زهير سقاط، أن الممر الذي تم تنفيذه مؤخرًا يبلغ طوله 1800 متر بعرض 5 أمتار، وتم تنفيذه من خرسانة Fair Face Concerete وروعي في تنفيذ الممر تجانس الألوان، إضافة إلى انسيابية الحركة لتسهيل عبور العربات.

وقال مدير إدارة المرافق المهندس هيثم شربيني: إنه تم وضع لوحات إرشادية بعدد 8 لوحات وذلك لتخصيص استخدام الممر لذوي الاحتياجات الخاصة وعدم تداخله مع حركة المشاة في الممرات المجاورة.

وأضاف أنه في حال نجاح هذه المبادرة سيتم التوسع في استكمال هذا الممر، والعمل على إضافة ممرات جديدة بين ممرات المشاة الأخرى بالمشاعر المقدسة.