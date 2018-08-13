منة حسين فهمي تتزوج للمرة الثالثة.. هل تقلد ميرفت أمين؟

المواطن - سعد البحيري

رغم صغر سنها نسبيًا تزوجت منة حسين فهمي ابنة الفنان المصري الشهير من زوجته ميرفت أمين، أمس، من المحامي طارق جميل، لتكون هذه هي الزيجة الثالثة في حياتها.

منة حسين فهمي تسببت في حالة من الارتباك بين المغردين حيث لم يمض على زواجها السابق سوى عدة أشهر حيث لم يصدق الكثير من المغردين خبر هذه الزيجة مؤكدين أنه ربما يكون خطأ مطبعياً في اسمها أو تشابه أسماء على حد وصفهم.

وقال أحد المغردين إن منة حسين فهمي تتزوج بمعدل مرة كل شهر في إشارة إلى كثرة الزيجات وقصر عمرها فيما قالت مغردة أخرى إن منة حسين فهمي تتزوج بشكل مبالغ فيه.

والمعروف أن ميرفت أمين والدة منة حسين فهمي قد تزوجت عدة مرات كان أولها من المطرب السوري موفق بهجت ثم تزوجت من عازف الجيتار الشهير في السبعينيات عمر خورشيد وانفصلت عنه حيث تزوجت من بعده الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله واستمر هذا الزواج فترة طويلة نسبياً ولكنها مع ذلك انفصلت عنه.

وبعد ساعات من الإعلان عن زواج منة حسين فهمي تداول مغردون صورة زوجها السابق الفنان أحمد فهمي بصحبة الفنانة هنا الزاهد في إشارة إلى قرب الإعلان عن علاقة بينهما.

وفي إحدى الصور المتداولة ظهر أحمد فهمي وهو يحتضن هنا الزاهد.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تتزوج فيها منة حسين فهمي فقد سبق لها أن تزوجت من الفنان شريف رمزي، والفنان أحمد فهمي قبل أن تنفصل عنه أخيرًا.