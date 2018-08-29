منتدى المعلمين الدولي يؤكد التفوق السعودي بالحماسة والخبرة

المواطن - عبدالرحمن دياب

قدمت وزارة التعليم نموذجاً جديداً للتطوير المهني للمعلمين ولأول مرة في المملكة، وذلك عبر إقامة منتدى المعلمين الدولي الذي يستضيف معلمين وخبراء دوليين من مختلف دول العالم لنقل الخبرات والتجارب التعليمية والتربوية مواكبةً لرؤية 2030.

وأشاد معلمون ومعلمات بالمنتدى العالمي عبر موقع “تويتر”، مؤكدين أن المعلم السعودي أثبت نفسه خلال المنتدى وقدم حماسة وخبرة تفوقت على ضيوف المملكة.

ورأى ماجد المرامحي أن المعلمين والمعلمات لا يحتاجون لمثل هذه المنتديات بل يحتاجون إلى أن يتم منحهم الثقة، مضيفاً أن معلمي ومعلمات المملكة تقنياً وتربوياً أفضل من الدول التي شاركت في المنتدى، ولهذا هم مَن سيكسبون الخبرات من المعلمين والمعلمات.

أما شريفة الربيع فقالت: “المعلم السعودي بحماسه الذي شاهدناه في المنتدى أدار دفة الخبرة بالكامل ما بين منسق ومنظم ومترجم ومشارك وأثبت لنفسه قبل الكل أن الخبرة سعودية 100%”.

وأكدت نهى أن المعلم السعودي فعلاً لديه أفكار إبداعية وتجارب رائعة، وهذا ما لاحظته من خلال المناقشات في ورش العمل بالمنتدى.

وبالنسبة إلى أسامة الفلاح فكتب: “جميل ما تقوم به وزارة التعليم من حراك في منتدى المعلمين الدولي والأجمل لو ترجمت هذا الاهتمام إلى واقع من خلال معالجة بعض قضايا المعلمين العالقة (المستوى السادس- الدرجة المستحقة – بند 105 – النقل الخارجي.. إلخ)”.

ورحبت نسرين بالمنتدى وقالت: “بإذن الله سيكون هناك نقلة كبيرة في التعليم وتحقيق لرؤية 2030 لوطننا الحبيب لمجتمع حيوي وفاعل ومبدع ومبتكر”.