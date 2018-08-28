منح 5 مواطنات رخصاً للعمل في مجال قيادة الطائرات

المواطن - الرياض

حصلت 5 سيدات سعوديات على رخص بالعمل في وظيفة ”كابتن” لقيادة الطائرات.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار 5 رخص لسيدات سعوديات يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران، وهي إحدى إستراتيجيات منظمة الطيران العالمية (إيكاو)، مبينة أنه توجد معاهد للجنسين لتعليم الطيران.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها تدعم وتشجع توظيف عمل المرأة في قطاع الطيران، مضيفة أنه تم توظيف عدد كبير من النساء في الآونة الأخيرة في الهيئة أو شركات مقدمي الخدمات في المجالات الفنية.