منح 5 مواطنات رخصاً للعمل في مجال قيادة الطائرات

منح 5 مواطنات رخصاً للعمل في مجال قيادة الطائرات

2018/08/28
الساعة 9:27 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1805
0
طباعة
المواطن - الرياض

حصلت 5 سيدات سعوديات على رخص بالعمل في وظيفة ”كابتن” لقيادة الطائرات.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار 5 رخص لسيدات سعوديات يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران، وهي إحدى إستراتيجيات منظمة الطيران العالمية (إيكاو)، مبينة أنه توجد معاهد للجنسين لتعليم الطيران.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها تدعم وتشجع توظيف عمل المرأة في قطاع الطيران، مضيفة أنه تم توظيف عدد كبير من النساء في الآونة الأخيرة في الهيئة أو شركات مقدمي الخدمات في المجالات الفنية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم