منذ 4 سنوات .. الشباب السوبر أسعد جماهيره

المواطن - محمد سمعه

تحل اليوم الذكرى الرابعة على تتويج نادي الشباب ببطولة السوبر السعودي في كرة القدم، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب نادي النصر بركلات الجزاء الترجيحية.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة السوبر السعودي على “تويتر” تغريدة تُفيد بأن نادي الشباب أسعد عشاقه ومتابعيه بالفوز ببطولة السوبر بالفوز على نادي النصر بأربع ركلات مقابل ثلاثة، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في السابع من أغسطس من عام 2014.

ويذكر أن نادي الشباب أصبح ثاني نادٍ سعودي يُتوج بلقب السوبر المحلي في عام 2014، بعد أن كان نادي الفتح أول فريق مُتوج بالسوبر السعودي.

وتُقام مباراة السوبر الخامسة بين ناديي الهلال والاتحاد في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري في مدينة لندن، حيث يأمل الهلال في الفوز بلقب السوبر للجمع بينه وبين لقب الدوري.

أما نادي الاتحاد فيأمل في الفوز بلقب السوبر للجمع بينه وبين لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي تُوج به في شهر مايو الماضي على حساب نادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدف.

وكان اللاعب عبدالله نجم نادي الهلال، أكد أن الزعيم لن يتنازل عن الفوز بلقب السوبر من أجل رفع الروح المعنوية للاعبي الزعيم والمنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الجديد.

أما اللاعب أحمد عسيري مدافع الاتحاد، فأكد أن العميد يهدف للعودة إلى أراضي المملكة وهو مُتوج بلقب السوبر.