منشآت تدعو المنشآت الصغيرة إلى التسجيل ببرنامج طموح

المواطن - الرياض

وجهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت دعوتها إلى المنشآت الصغيرة للتسجيل في برنامج طموح والهادف إلى دفع نمو المنشآت الصغيرة وتطوير قدراتها ومواردها، وذلك ضمن خطط “منشآت” الرامية إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت منشآت أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الموقع الإلكتروني (هنا)، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على تقديم باقات تدريبية واستشارية عدة تستهدف المنشآت الصغيرة، منها: (الاستراتيجية، الابتكار، القيادة، تصميم الخدمات، العمليات الرشيقة، ودراسة الجدوى).

وبينت منشآت أن البرنامج يمر بخمس مراحل، تبدأ بالتسجيل ثم الاختيار من خلال دراسة البيانات والمعلومات للوصول لنوعية المنشآت المناسبة للمشاركة بالبرنامج، ثم مرحلة التقييم والتي يتم فيها تقييم المنشأة بناء على تميزها ونشاطها، مرورًا بمرحلة الدعم والتي يتم فيها تقديم الخدمة بحسب الهدف المرسوم لكل منشأة، وتنتهي المراحل بمرحلة قياس الأثر ومتابعة النمو والتي يتم فيها متابعة آلية سير العمل والتأكد من اتباع المنشأة للمعايير الموضوعة بعد تقديم الخدمة.

ولفتت منشآت إلى أنها ستتكفل بجميع نفقات الاستشارات المتعلقة بهذا البرنامج، إيمانًا منها بأن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر أمراً أساسياً لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج طموح هو عبارة عن سلسة من برامج داعمة تقدمها “منشآت”، تتضمن طموح المنشآت الصغيرة، طموح المنشآت المتوسطة، طموح التجارة الإلكترونية، وطموح المنشآت المؤهلة للإدراج بواسطة إيليت.