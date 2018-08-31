منع المساج في منشآت الإيواء الأقل من 4 نجوم بالشمالية 

المواطن - الشمالية

أكد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية على مشغلي مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة، بمنع تقديم خدمة التدليك “المساج” في جميع مرافق الإيواء السياحي، باستثناء الفنادق المصنفة بـ5 أو 4 نجوم والأندية الصحية التابعة لها.

وشدد على ضرورة التزام مرافق الإيواء المسموح لها بتقديم خدمة التدليك بالاشتراطات والمعايير المحددة للسلامة والانضباطية فيما يتعلق بممارسة مهنة “التدليك”، وضرورة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد مدير عام الهيئة بالشمالية، محمد بن عبدالرحمن الزمام، على أهمية الالتزام بالضوابط التي وردت في التعميم، موضحًا أن المخالفات التي يتم رصدها ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة، وحثّ الجميع على المساعدة في ضبط أيّ تجاوزات عبر الإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال السياحي 19988.