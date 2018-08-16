المواطن - المشاعر المقدسة

أعلن المرور أنه ابتداءً من منتصف ليلة البارحة تم منع دخول جميع أنواع المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء 1.657.847 حاجًا، بنقص بلغ 14.059 حاجًا، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 1 % تقريبًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.558.024 حاجًا، وعن طريق البر 83.660 حاجًا، وعبر البحر 16.163 حاجًا.