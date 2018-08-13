من الليلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بهذه المناطق

من الليلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بهذه المناطق

2018/08/13
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1735
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد محلل الطقس زياد الجهني، أن من هذه الليلة يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، خاصةً آخر ساعات الليل.

وأوضح الجهني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الانخفاض سيكون على مناطق شمال المملكة ومنطقة المدينة المنورة ومرتفعات مكة المكرمة وكذلك حائل.

ولفت الجهني إلى أن الحالة تتعمق نواحي شمال القصيم خلال يومين، مضيفًا أن الموجة ليست باردة، بل ستعمل على تلطيف الأجواء خلال 72 ساعة قادمة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم