من الليلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بهذه المناطق

المواطن - الرياض

أكد محلل الطقس زياد الجهني، أن من هذه الليلة يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، خاصةً آخر ساعات الليل.

وأوضح الجهني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الانخفاض سيكون على مناطق شمال المملكة ومنطقة المدينة المنورة ومرتفعات مكة المكرمة وكذلك حائل.

ولفت الجهني إلى أن الحالة تتعمق نواحي شمال القصيم خلال يومين، مضيفًا أن الموجة ليست باردة، بل ستعمل على تلطيف الأجواء خلال 72 ساعة قادمة.